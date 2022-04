Açores registam 7 novos casos e 11 recuperações

Há hoje 11 doentes internados, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum em cuidados intensivos, três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um em cuidados intensivos, e dois no Hospital da Horta, também com um em cuidados intensivos.

Estão ativas à data de hoje seis cadeias, sendo quatro na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 248.

Nas últimas 24 horas foram registadas 11 recuperações (uma na Terceira, uma no Faial e nove em São Miguel).

O arquipélago regista presentemente 150 casos positivos ativos, sendo 133 em São Miguel, nove na Terceira, cinco no Faial e três no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.055 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.681 pessoas. Faleceram 42, saíram do arquipélago 95 e 87 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 29 de setembro, foram vacinadas nos Açores 173.125 pessoas com a primeira dose (73,2 por cento) e 190.817 com a vacinação completa (80,7 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.