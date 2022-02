Açores registam 60 novos casos distribuídos por sete ilhas e 47 recuperados

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, um dos novos casos corresponde a um viajante, com resultado positivo prévio ao embarque para outra ilha;10 correspondem a viajantes. Os restantes 26 correspondem a transmissão comunitária.

Assim, por concelhos, na Lagoa há nove novos casos (oito em Nossa Senhora do Rosário e um em Santa Cruz).

No concelho de Ponta Delgada foram registados 15 novos casos (três nos Arrifes, um nos Fenais da Luz, um em São José, um em São Roque, dois em São Pedro, quatro em São Sebastião, dois em Santa Clara e um nos Ginetes).

No concelho da Ribeira Grande há 11 novos casos (quatro nas Calhetas, um na Maia, um na Ribeira Seca, um em Santa Bárbara, um na Conceição, dois na Ribeirinha e uma na Lomba da Maia).

No Nordeste há dois novos casos (ambos em Santa António Nordestinho).

Na ilha Terceira, os 10 novos casos foram todos diagnosticados no concelho de Angra do Heroísmo, sendo que três dizem respeito a viajantes, não residentes, dois dos quais obtiveram resultado positivo à chegada e um ao 6.º dia. Todos os restantes casos são em contexto de transmissão comunitária.

Os 10 novos casos foram registado nas freguesias de Nossa Senhora da Conceição (1), Santa Luzia (1), São Pedro (1), São Bartolomeu de Regatos (1), São Bento (1), São Mateus da Calheta (1), Sé (3) e Feteira (1).

Em Santa Maria, os cinco novos casos agora diagnosticados em Vila do Porto, correspondem a viajantes, não residentes, com análise positiva ao 6º dia.



Em São Jorge, os quatro novos casos dizem respeito à cadeia de transmissão local primária identificada nas Velas.

Nas Flores, o novo caso resulta de uma viagem ao exterior e originou uma nova cadeia de transmissão local primária, no concelho das Lajes.

No Pico, foi diagnosticado um novo caso respeitante à cadeia de transmissão ativa no concelho das Lajes, e outro novo caso resulta de viagem ao exterior e originou uma nova cadeia de transmissão local primária, também no concelho das Lajes.

No Faial, o novo caso diz respeito a um viajante, não residente, que obteve resultado positivo ao 6.º dia, na Horta.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 47 recuperações, sendo 30 em São Miguel (19 em Ponta Delgada e 11 na Lagoa); duas no Faial; 15 na Terceira (13 na Praia da Vitória e duas em Angra do Heroísmo).

A Autoridade de Saúde Regional, refere que “um caso positivo identificado no concelho de Santa Cruz da Graciosa, após devida verificação, veio a revelar-se como falso positivo, deixando por este motivo de constar nos casos ativos”.





O arquipélago conta presentemente com 535 casos positivos ativos, sendo 331 em São Miguel, 164 na Terceira, 13 no Pico, 10 em São Jorge, sete em Santa Maria, quatro nas Flores, quatro no Faial e dois na Graciosa.

Com o aparecimento de duas novas cadeias de transmissão local primária nas últimas 24 horas, são agora sete as cadeias ativas no arquipélago, sendo três no Pico, uma no Faial, uma partilhada entre o Pico e as Flores, uma nas Flores e uma em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.479 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 6.759 pessoas e37 faleceram 37.