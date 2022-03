Açores registam 6.497 desempregados inscritos em julho

"No final do mês de julho de 2021, permaneciam inscritas nos Serviços Públicos de Emprego da Região Autónoma dos Açores 6.497 pessoas à procura de primeiro e novo emprego. O desemprego registado nesse mês sofreu uma redução de 0,81% em relação ao mês anterior e de 6,61% em relação ao mês homólogo", lê-se no boletim mensal da Direção Regional de Qualificação e Emprego, entidade tutelada pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.

De acordo com a nota do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, em julho, "a grande maioria dos desempregados (75,05%) enquadram-se nas atividades do setor dos serviços e correspondem a 86,69% da totalidade dos desempregados inscritos".

Por ilhas, "São Miguel tem 66,55% do total dos desempregados na região, a Terceira 19,84%, o Pico 4,34% e o Faial 3,65%".

"Na ilha de São Miguel residiam 66,55% dos desempregados inscritos, representando a ilha do Corvo apenas 0,18% desses inscritos", lê-se no boletim da Direção Regional de Qualificação e Emprego, divulgado na internet.

Por concelhos, "Ponta Delgada, Ribeira Grande, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, Lagoa e Horta representavam 77,53% da totalidade dos desempregados registados nos Açores em julho", indica a nota do Governo açoriano.

Na nota hoje divulgada, é ainda referido que "foram preenchidas mais 210 ofertas de emprego, que se traduziram na colocação de 226 açorianos de todas as ilhas no mercado de trabalho".

No que diz respeito aos programas de inserção socioprofissional, em julho de 2021, havia 4.256 ocupados na região.

Quanto às medidas de promoção de emprego jovem, "foram observados 2.446 jovens a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T", adianta o executivo.