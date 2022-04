Açores registam 30 novos casos nas últimas 24 horas

A Autoridade de Saúde Regional refere que em São Miguel todos os casos são em contexto de transmissão comunitária.





Por concelhos, Ponta Delgada regista 18 novos casos; Ribeira Grande seis novos casos; Lagoa dois novos casos e Vila Franca do Campo um novo caso.





Na Terceira ambos os novos casos positivos resultam de rastreio à chegada, a passageiros residentes.





No Faial há também um novo caso, nas Angústias, concelho da Horta, por aferir.





À data de hoje há 10 doentes internados, sendo cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos; três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um em cuidados intensivos e dois no Hospital da Horta, também com um em cuidados intensivos.





Nas últimas 24 horas foi extinta uma cadeia de transmissão local primária na ilha Terceira. Estão ativas à data de hoje seis cadeias, sendo quatro na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico.





Nas últimas 24 horas foram registadas oito recuperações, sendo uma na Terceira, três no Faial e quatro em São Miguel.





O arquipélago regista presentemente 152 casos positivos ativos, sendo 128 em São Miguel, 12 na Terceira, nove no Faial e três no Pico.