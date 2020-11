Açores registam 19 novas infeções e 8 recuperações

No âmbito do rastreio realizado a quem chega à Região, foram detetados cinco casos, dos quais um na ilha de São Miguel, três na ilha Terceira e um na ilha do Faial.

Na ilha de São Miguel foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos, residente na Região, que se deslocou recentemente ao exterior, tendo obtido resultado negativo nos dois testes realizados após a chegada, mas que, tendo desenvolvido sintomas, foi testado e diagnosticado posteriormente.

Na ilha Terceira, foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino, de 25 anos, através de rastreio realizado à chegada, bem como um indivíduo do sexo feminino, de 37 anos, e um indivíduo do sexo masculino, de 73 anos, que realizaram teste de despiste à chegada com resultado negativo, mas cuja análise efetuada após o sexto dia produziu resultado positivo.

Na ilha do Faial foi detetado um indivíduo do sexo masculino, de 43 anos, através de rastreio realizado à chegada.

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foram diagnosticados 13 casos, sendo três indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 27 e 65 anos, e 10 indivíduos do sexo masculino, com idades entre 7 e 59 anos.

No âmbito da cadeia de transmissão relacionada com um restaurante na freguesia de São Mateus, na ilha Terceira, foi diagnosticado um indivíduo do sexo feminino, de 51 anos.

Importa referir que foram registadas oito recuperações, sendo sete na ilha de São Miguel, correspondentes a cinco indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 22 e 78 anos, e dois indivíduos do sexo masculino, de 17 e 28 anos, e uma na ilha Terceira, reportando a um indivíduo do sexo masculino, de 47 anos, elevando para 319 o número de casos reportados na Região.

Mais se informa que se mantêm 13 cadeias de transmissão extintas e oito cadeias de transmissão ativas na Região, sendo três na ilha de São Miguel, duas na ilha Terceira, duas partilhadas entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 585 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 319 casos recuperados e 173 casos positivos ativos, dos quais 140 na ilha de São Miguel, 19 na ilha Terceira, oito na ilha de São Jorge, três na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e outro na ilha de Santa Maria.