Açores registam 12 novos casos e 21 recuperações em São Miguel

Assim, foram diagnosticados nove casos no concelho da Ribeira Grande (dois na Conceição e sete em Rabo de Peixe), dois no concelho de Ponta Delgada (um em Santa Clara e um na Ajuda da Bretanha), e um no concelho do Nordeste, na Lomba da Fazenda.

No mesmo período, 21 doentes recuperaram, todos em São Miguel. Há presentemente 964 pessoas em vigilância ativa.

À data de hoje estão internados seis doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos.

A Região conta presentemente com 228 casos positivos ativos, sendo 221 em São Miguel, três nas Flores e quatro na Terceira. Há duas cadeias de transmissão ativas no arquipélago, uma nas Flores e outra na Terceira, e extinguiram-se 201 até ao presente.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.195 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.810 pessoas. Faleceram 31, saíram do arquipélago 79 e 47 apresentaram prova de cura anterior. Até ao presente realizaram-se no arquipélago 474.564 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.