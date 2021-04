Açores registam 11 novos casos e 17 recuperações nas últimas 24 horas

Assim, o concelho de Vila Franca do Campo regista hoje um novo caso, na freguesia de São Miguel e o concelho de Ponta Delgada quatro novos casos (um em São Pedro, um em São José, um em São Sebastião e um em Santa Clara).





No concelho do Nordeste há hoje mais cinco novos casos (três na Achadinha, um na Lomba da Fazenda e um na Achada) e o concelho da Ribeira Grande regista um novo caso, em Rabo de Peixe.





Em Ponta Delgada foi realocado à freguesia de São Pedro, um caso positivo inicialmente identificado na freguesia de São Sebastião.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 17 recuperações em São Miguel, dez no concelho de Ponta Delgada (uma na Ajuda da Bretanha, uma na Covoada, duas na Fajã de Cima e seis em São Pedro); quatro em Rabo de Peixe, no Concelho da Ribeira Grande; duas no concelho de Vila Franca do Campo, na freguesia de São Pedro e uma recuperação na Povoação.





Estão internados dez doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.





A Região regista hoje 125 casos positivos ativos, sendo 124 em São Miguel (99 no concelho de Ponta Delgada, nove no Nordeste, sete no concelho da Lagoa, cinco na Ribeira Grande, três em Vila Franca do Campo e um no concelho da Povoação) e um caso positivo ativo na ilha Terceira, na freguesia da Feteira.





O número de vigilâncias ativas é presentemente de 851.







Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.190 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.927 pessoas e 30 pessoas faleceram.





Até à data de 30 de março, realizaram-se 391.386 análises para despiste da Covid-19.





Desde 31 de dezembro passado e até 30 de março, 43.812 pessoas, com 15 ou mais anos, foram vacinadas no arquipélago no âmbito da primeira fase do Plano Regional de vacinação.