Açores registam 10 novos casos nas ilhas de São Miguel e Terceira

Em São Miguel foram registados seis casos positivos no concelho da Ribeira Grande, todos em Rabo de Peixe. No concelho da Lagoa há um novo caso, no Rosário, e em Ponta Delgada há um novo caso, no Livramento. Oito destes novos casos são referentes a transmissão comunitária, e um resultante de análise positiva à chegada, de uma viajante, residente.

Na Terceira foi registado um novo caso na freguesia de São Bento, do concelho de Angra do Heroísmo referente a um viajante, não residente, com análise positiva ao 6.º dia.

Não há recuperações a registar nas últimas 24 horas e em internamento estão agora 12 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos.

À data de hoje a Região conta com 195 casos positivos ativos, sendo 181 em São Miguel, nove nas Flores, dois em Santa Maria e três na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.052 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 4.704 pessoas. Faleceram 31, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior. Há uma cadeia ativa, nas Flores e foram já extintas 201.