Açores querem apenas realização dos exames necessários para acesso ensino superior

“É uma pretensão do Governo dos Açores que, à semelhança do que aconteceu o ano passado, possa haver uma canalização do exame nacional para a prova especifica que o aluno precisa para entrar [no ensino superior]”, afirmou Sofia Ribeiro à agência Lusa.

Sofia Ribeiro, que falava no final de uma reunião com representantes dos alunos do ensino secundário e com os presidentes das associações de estudantes da ilha de São Miguel por videochamada, adiantou que a pretensão de os estudantes realizarem apenas o exame nacional que servirá como prova de ingresso é também uma reivindicação dos alunos da região.

A secretária regional destacou que o Ministério da Educação, liderado por Tiago Brandão Rodrigues, concordou com a proposta, mas que a oficialização carece de articulação com as universidades e politécnicos do país.

“[A proposta] foi defendida junto do Ministério da Educação, o Ministério da Educação disse-nos que comunga desta perspetiva, mas ainda não foi feita a articulação com o ensino superior para que ela possa ser anunciada”, disse.

A governante assumiu que é “diferente” os alunos fazerem apenas os exames nacionais necessários para o ingresso no ensino superior, mas considerou “importante” existir uma “canalização” do estudo nas áreas necessárias para os estudantes prosseguirem os estudos.

“É claro que é diferente porque deixa de haver uma avaliação externa e fica-se muito mais dependente da avaliação interna, mas isso já funcionou assim o ano passado”, lembrou.

A responsável pela Educação nos Açores adiantou ainda que o calendário escolar não irá sofrer alterações no arquipélago, tal como aconteceu no continente devido à pandemia da covid-19.

“Estamos a falar à data de hoje. Nas condições atuais não há necessidade de fazermos alterações, porque fizemos o calendário e tivemos quase sempre em aulas”, referiu.

Não existindo alterações no calendário escolar, os alunos da região terão um período maior entre o fim das aulas e a realização dos exames nacionais, uma questão que Sofia Ribeiro desvalorizou, referindo que os estudantes açorianos irão “fazer as pausas no tempo certo”.

“Em termos de diferença para o continente, não iremos estar muito mais cedo do que eles em preparação para os exames”, salientou.

Existem presentemente 126 casos ativos na região, sendo 104 em São Miguel, 16 na Terceira, dois no Faial, três em São Jorge e um no Pico.

Desde o início da pandemia, foram detetados nos Açores 3.773 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 29 mortes e 3.515 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.