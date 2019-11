Açores presentes na Web Summit com 30 empresas de base tecnológica

Os Açores marcam presença com 30 empresas na Web Summit, a maior conferência sobre tecnologia do mundo, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e na Altice Arena.



De acordo com nota do GACS, a Web Summit é considerado o maior evento de tecnologia, empreendedorismo e inovação da Europa tendo, nesta edição, programadas 20 conferências que serão acompanhadas por 2.000 jornalistas de todo o mundo, contando ainda com a presença de mais de 6.000 CEO (Chief Executive Officer) e um número de visitantes superior a 70 mil pessoas, provenientes de mais de 140 países.



A representação da Região é promovida pelo Governo dos Açores através de um stand próprio e assegurada por 30 empresas regionais de base tecnológica, 15 das quais 'startups', além de incluir uma equipa especializada em captação de investimento através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA).



Os participantes na Web Summit não são apenas 'startups' de base tecnológica, mas muitos outros, nomeadamente PME (Pequenas e Médias Empresas), grandes organizações empresariais, investidores (fundos de capital de risco, ‘Business Angels’, banca tradicional), jornalistas, além de pessoas interessadas por tecnologia.



O evento contempla vários 'speakers’, que vão promover palestras em mais de duas dezenas de palcos e conferências, um palco central, no Altice Arena, stands de parceiros onde mostram os seus produtos, e expositores.



O Governo Regional possui um stand onde será efetuada a promoção dos Açores enquanto território ambientalmente sustentável e atrativo para o investimento tecnológico, assim como noutros setores de atividade económica, sendo ainda um local onde as empresas açorianas podem estabelecer contactos com os mais de 1.400 investidores presentes e desenvolver potenciais parcerias.



Recorrendo às novas tecnologias, o Governo dos Açores, através da SDEA, disponibiliza um canal digital para divulgação junto das 30 empresas açorianas de base tecnológicas presentes das oportunidades de investimento e desenvolvimento de negócio que surjam durante o evento, permitindo ainda que haja um acompanhamento posterior dos contactos que possam ser desenvolvidos pela equipa de captação de investimento.



O stand dos Açores é também o espaço disponibilizado às nove entidades que constituem a Rede de Incubadoras de Empresas na Região para reunirem com eventuais parceiros, anunciar medidas, novidades, projetos da área do empreendedorismo, inovação, financiamento e internacionalização.