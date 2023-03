Açores excluídos de programa de apoio às freguesias

No jornal deste domingo, noticia-se ainda que, em Ponta Delgada, 2239 pessoas vivem em condições habitacionais indignas; que o Conselho Económico e Social dos Açores gostaria de ver criado um programa de emergência social para as Regiões Ultraperiféricas como os Açores; e destaca-se a entrevista de Georg Kell, fundador do Pacto Global das Nações Unidas, sobre Sustentabilidade e como os Açores poderiam liderar pelo seu exemplo.

O Desporto noticia a vitória do Rabo de Peixe e a presença de Rui Cansado na Taça do Mundo, e destaca que Pedro Proença quer que a "final four" da Taça da Liga se realize nos Açores.