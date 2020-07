Açores criam novo apoio ao Cuidador Informal no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário

A informação foi avançada esta segunda-feira pela secretária regional da Solidariedade Social, citada numa nota enviada às redações.

Nessa nota, é indicado que foi hoje publicada, no Jornal Oficial, a portaria que contempla o serviço "Apoio ao Cuidador Informal", no sentido de "propiciar as condições necessárias para que os cuidadores possam estar capacitados para a prestação dos cuidados, promovendo igualmente o seu bem-estar assim como uma melhor conciliação entre a sua vida pessoal, familiar e profissional".

Andreia Cardoso falava na abertura de uma formação dirigida aos técnicos das Unidades de Saúde Locais que vão integrar o Gabinete Local de Apoio ao Cuidador.

Segundo a governante, “os Gabinetes Locais de Apoio ao Cuidador estarão a funcionar em pleno a partir de setembro, altura em que poderá ser requerido o cartão de identificação do cuidador informal, assim como o apoio financeiro aos cuidadores”.

A formação dos técnicos das Unidades de Saúde Locais, da Segurança Social e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que vão integrar o Gabinete Local de Apoio ao Cuidador já se realizou em São Miguel, em março, tendo sido interrompida devido à pandemia de covid-19.

Hoje foi retomada na ilha Terceira, decorrendo até quarta-feira, com formandos da Terceira, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo.

Esta formação será realizada também na ilha do Pico, de 08 a 10 de julho, para os membros que incluirão os gabinetes desta ilha, do Faial e de São Jorge.

O Governo dos Açores criou no final do ano passado o Regime Jurídico de Apoio ao Cuidador Informal na região.

A sua criação visou "proporcionar as condições necessárias para que os cuidadores tenham apoio nesta missão, capacitando-os para a prestação de cuidados, designadamente no acesso à informação e formação, ao apoio psicológico, ao apoio na adaptação das habitações e ao apoio financeiro", sublinha a nota.