Açores conquistam prémio “People’s Choice 2022” da Green Destinations

Numa cerimónia organizada em parceria com o Turismo de Portugal, I.P. e a GLP Films, que decorreu na sexta-feira na ITB Berlim, os Açores foram premiados em virtude das boas práticas de eficiência energética em toda a região e, em especial, pelo exemplo da ilha Graciosa, designada por “ilha modelo”.

A atribuição do prémio People 's Choice 2022 comprova e reforça o posicionamento estratégico da Região Autónoma dos Açores como um destino turístico sustentável, formalmente certificado de acordo com os critérios do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC), e demonstra o alinhamento da região com as orientações estratégicas da União Europeia para o desenvolvimento futuro do turismo.

Esta distinção é, também, o resultado do trabalho do Governo Regional dos Açores na promoção das energias renováveis e dos investimentos e iniciativas que visam promover a eficiência energética e a redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa.

Na ilha Graciosa, estes esforços merecem destaque pela adoção de diversas medidas a nível do transporte terrestre sustentável, através do investimento num autocarro elétrico e na adoção de um sistema de ‘bike sharing’, do autoconsumo em energia limpa, assim como da otimização da rede elétrica.

A ITB Berlin é a maior feira de viagens e turismo do mundo, em parceria com a Green Destinations, entidade acreditada pelo GSTC que reconhece as boas práticas de desenvolvimento sustentável de destinos turísticos, têm vindo a reconhecer ao longo dos últimos anos projetos e iniciativas de relevo na área do Turismo Sustentável, já tendo distinguido os Açores em diversas ocasiões.