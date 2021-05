De acordo com nota, "foi registado um óbito de um indivíduo do sexo masculino com 38 anos, natural da freguesia de Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo, que se encontrava internado na UCI do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, após agravamento do seu estado de saúde, determinando o seu falecimento por sobre-infeção bacteriana".







Com mais esta morte, a região regista 32 falecimentos.