Açores com um novo caso positivo e duas recuperações em São Miguel

De acordo com nota, o caso diagnosticado reporta-se a um indivíduo do sexo feminino, com 58 anos, que desembarcou na Região proveniente de ligação aérea com o território continental a 11 de agosto, apresentando teste de despiste positivo para SARS-CoV-2 no rastreio realizado à chegada.

O mesmo apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

De registar dois casos recuperados de indivíduos do sexo masculino, de 24 e 43 anos, elevando para 142 o número de recuperações de Covid-19 na Região.

Desta forma, até ao momento, foram detetados na Região 193 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se, atualmente, 26 casos positivos ativos, todos eles na ilha de São Miguel.