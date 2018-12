Açores com a maior incidência de menores acompanhados pelas comissões

As mais lidas

Os Açores têm a taxa de incidência de crianças e jovens acompanhadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) mais alta do país. No todo nacional, a taxa de menores de 18 anos acompanhados pelas comissões de proteção é de 3,7%. Mas na Região esta taxa sobe para 6,1%, o que significa que, em cada 100 crianças e jovens residentes nos Açores, seis são acompanhadas pelas comissões de proteção de menores

