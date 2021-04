Açores com 9 novos casos em São Miguel e 1 em Santa Maria

O caso diagnosticado em Santa Maria, ainda por aferir, é referente a um indivíduo residente na ilha, em Santa Bárbara, que testou positivo após ter tido infeção há mais de três meses. Este caso não é compatível com a variante do Reino Unido.

Os casos referentes a São Miguel resultam de transmissão comunitária: dois no concelho do Nordeste, ambos na Achadinha, um no concelho de Vila Franca do Campo, freguesia de São Miguel, um na Lagoa, freguesia de Santa Cruz e cinco no concelho de Ponta Delgada, três em São José e dois em São Pedro.

Também nas últimas 24 horas foi registada uma recuperação, na Terceira, na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo. Esta ilha fica agora sem qualquer caso positivo ativo.

Estão internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

A Região regista hoje 124 casos positivos ativos, sendo 123 em São Miguel (93 no concelho de Ponta Delgada, 14 no concelho do Nordeste, oito no concelho da Lagoa, quatro na Ribeira Grande, três em Vila Franca do Campo e um no concelho da Povoação) e um em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto. O número de vigilâncias ativas é presentemente de 821.

Na ilha de São Miguel estão em nível de Muito Baixo Risco os concelhos da Lagoa, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo. Em Médio Alto Risco está o concelho de Ponta Delgada e em Alto Risco, o concelho do Nordeste.

Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de Muito Baixo Risco. Estão em vigor medidas especiais de contenção da pandemia em São Miguel, até às 23h59 do próximo domingo. No mesmo período vigoram igualmente medidas para as restantes ilhas da Região, onde todos os concelhos permanecem em Muito Baixo Risco. Mais informações podem ser obtidas online em: https://covid19.azores.gov.pt/ e na página de Facebook da Direção Regional da Saúde: https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.205 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.943 pessoas. Faleceram 30, saíram da do arquipélago 67 e 41 apresentaram prova de cura anterior. Foram extintas 199 cadeias de transmissão local.