Açores com 791 alunos no ensino profissional, mais 71 do que no ano letivo anterior

A secretária da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego do governo açoriano, Maria João Carreiro, avançou que existem 791 alunos matriculados no ensino profissional em 2022/23, mais 71 do que no ano letivo anterior.