Açores com 41 novos casos e 38 recuperados nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel todos os casos correspondem a transmissão comunitária.





Por concelhos, Ponta Delgada registou 17 novos casos (um nos Arrifes, dois na Fajã de Cima, um em São José, quatro no Livramento, três em São Sebastião, um em São Vicente Ferreira, um nos Mosteiros, dois na Fajã de Baixo, um nos Fenais da Luz e um nos Remédios).





Na Ribeira Grande há nove novos casos (dois nos Fenais da Ajuda, quatro na Lomba da Maia e três em Rabo de Peixe).





Em Vila Franca do Campo há quatro novos casos (três em Ponta Garça, e um em São Pedro).





Na Povoação há dois novos casos (Furnas).





Em Nordeste há um novo caso (Algarvia).





Na Terceira foram diagnosticados dois novos casos em contexto de transmissão comunitária, um em Santa Luzia e outro na Ribeirinha, ambas freguesias do concelho de Angra do Heroísmo.





No Faial há quatro novos casos na Matriz, todos por aferir, sendo que dois correspondem a viajantes, não residentes.





O caso registado em São Jorge, no Norte Pequeno, integra a cadeia de transmissão local primária pré-existente.





A Graciosa registou um novo caso, no Guadalupe, ligado a uma das cadeias pré-existentes.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 38 recuperações, sendo 34 em São Miguel, uma na Terceira, duas no Faial e uma no Pico.

À data de hoje estão internados 11 doentes nos hospitais dos Açores, 10 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com dois em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.





O arquipélago regista presentemente 457 casos positivos ativos, sendo 383 em São Miguel, 29 na Terceira, 18 em São Jorge, 12 no Faial, sete em Santa Maria, sete na Graciosa e um no Pico.





Estão ativas sete cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo duas no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria, duas na Graciosa e uma partilhada entre Faial e São Jorge.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.431 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 7.775 pessoas e 39 faleceram.