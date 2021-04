Açores com 34 novos casos e 17 recuperações nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim da Autoridade de Saúde Regional, o novo caso diagnosticado na ilha Terceira, diz respeito a um indivíduo residente no concelho de Angra do Heroísmo, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, dando origem a uma nova cadeia de transmissão partilhada entre as ilhas de São Miguel e Terceira.





Nas Flores, o caso diagnosticado em Santa Cruz, refere-se a um residente, com histórico de viagem e análise positiva ao 6.º dia.





Em São Miguel todos os novos casos são em contexto de transmissão comunitária, sendo seis no concelho da Lagoa (três no Rosário e três em Santa Cruz); um no concelho do Nordeste (Santana); um no concelho de Ponta Delgada (São Pedro); 14 no concelho da Ribeira Grande (oito na Ribeira Seca, cinco na Ribeirinha e um em Rabo de Peixe) e 10 no concelho de Vila Franca do Campo (um em Água de Alto, três em Ponta Garça, um na Ribeira das Tainhas, dois na Ribeira Seca e três em São Miguel).





No mesmo período registou-se um total de 17 recuperações, sendo sete no concelho de Ponta Delgada (a freguesia de São José regista duas recuperações e as freguesias de São Pedro, São Sebastião, São Roque, Arrifes e Relva, registam uma recuperação cada); três no concelho do Nordeste (uma na Achada, uma na Achadinha e uma no Nordeste); três em Vila Franca do Campo (São Miguel) e uma no concelho da Lagoa (Santa Cruz).





Estão agora 15 doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sete dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.





A Região regista hoje 343 casos positivos ativos, sendo 340 em São Miguel (69 no concelho de Ponta Delgada, 153 em Vila Franca do Campo, 46 na Ribeira Grande, 43 no concelho do Nordeste, 25 no concelho da Lagoa, e quatro no concelho da Povoação); dois na ilha Terceira, ambos no concelho de Angra do Heroísmo; e um nas Flores, no concelho de Santa Cruz.