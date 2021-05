Açores com 27 novos casos nas últimas 24 horas, todos em São Miguel

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, no concelho da Ribeira Grande, foram registados 23 novos casos (20 em Rabo de Peixe e três na Matriz).





No concelho de Ponta Delgada foram diagnosticado três novos casos (Ajuda da Bretanha, Capelas e São José)



Em Nordeste foi diagnostico um novo caso (Vila do Nordeste). Todos os casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária



No mesmo período recuperaram da doença 19 pessoas, sendo 15 em São Miguel, três nas Flores e uma em Santa Maria



A ASR refere que dois casos anteriormente diagnosticados na ilha Terceira (um na freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória e outro na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do Heroísmo), com história de ligação aérea com o exterior da Região, cujos testes de despiste ao SARS-CoV-2 produziram resultado positivo, apresentaram documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerados casos ativos na Região.



À data de hoje estão internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos.





Há presentemente 934 pessoas em vigilância ativa.



Há uma cadeia ativa na ilha das Flores.





A Região conta com 206 casos positivos ativos, sendo 197 em São Miguel, cinco nas Flores, três na Terceira e um Santa Maria.



Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.126 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 4.765 pessoas e 31 faleceram.