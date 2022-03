Açores com 21 novos casos em 3 ilhas e 20 recuperações

Em São Miguel foram registados nove casos positivos no concelho de Ponta Delgada, um no concelho da Lagoa e dois no concelho da Ribeira Grande. Na Terceira há seis novos casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e um no concelho da Praia da Vitória. No Pico há um novo caso positivo no concelho das Lajes e outro no concelho da Madalena.

À data de hoje estão dois doentes internados, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 20 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 243 casos positivos ativos, sendo 172 em São Miguel, 38 na Terceira, 22 no Faial, cinco em São Jorge, três na Graciosa, dois no Pico e um no Corvo. Desde 31 de dezembro de 2020 e até 29 de novembro, foram vacinadas nos Açores 175.414 pessoas com a primeira dose (74.1 por cento) e 196.258 com a vacinação completa (82,9 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação. Até esta data 12.734 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose).