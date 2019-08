"Açores atingem recorde de pessoas com emprego"

As mais lidas

Contudo, para o deputado do PS/Açores, “é necessário continuar a desenvolver e aperfeiçoar novas medidas que fomentem a criação de emprego e a melhoria da qualidade do emprego nos Açores”.

Carlos Silva considera que “estes dados demonstram o sucesso das políticas públicas de emprego e de crescimento económico do Governo do PS, que foi capaz de recuperar a taxa de desemprego de 18% para 8,2%, em apenas 5 anos, desde 2014”.

Citado em comunicado o deputado diz que "para além do maior número de população empregada, também, se regista o maior número de pessoas aptas para trabalhar e, como já foi referido, se a população ativa não tivesse aumentado, a taxa de desemprego teria reduzido para os 5,8%, em relação ao último trimestre”.

“Quase 115 mil açorianos empregados é o maior número, de sempre, nos Açores, desde 1985, quando se começou a fazer a série estatística”, destaca Carlos Silva, deputado do Grupo Parlamentar do PS, reagindo, assim, aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.

