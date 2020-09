Açores arrancam futebol de formação entre setembro e outubro

“Para já, temos um cenário bastante mais animador do que no continente e na Madeira, tirando partido da nossa realidade geográfica e dos controlos rigorosos nos aeroportos. Há aqui uma série de desafios muitos importantes que convém ultrapassar da forma mais correta”, partilhou o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Robert da Câmara.

O campeonato sénior de São Miguel arranca a 27 de setembro, enquanto os escalões de juniores e juvenis iniciam-se a 03 de outubro, num “princípio da gradualidade” que antecede o começo dos iniciados (dia 10), dos infantis (dia 17) e dos benjamins (dia 24), de forma a “favorecer a adaptação dos responsáveis dos clubes a novas realidades”.

Os dois escalões mais baixos aguardam pelos sorteios, tendo em conta as orientações de uma circular informativa da Direção Regional da Saúde, que autoriza o regresso do futebol de formação nos Açores e a presença de público nos recintos até 10% da lotação, mediante o uso de máscara e distanciamento até dois metros entre os espetadores.

“Até certo ponto, percebo que o Governo esteja receoso e expectante pela forma como decorrerá o regresso às escolas. Contudo, os miúdos estão inquietos e a saúde física e mental deles também está em causa. Entre tomar uma má decisão ou descartar qualquer decisão, tudo isso tem de ser avaliado”, apontou o dirigente hortense Eduardo Pereira.

O organismo que tutela as provas nas ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo vai albergar a partir de 04 de outubro o campeonato dos Açores, repartido em sistema rotativo anual pelas três associações do arquipélago, no mesmo fim de semana em que arrancam os jogos de seniores, juniores, juvenis e iniciados relativos aos campeonatos da AF Horta.

Apesar da maioria dos calendários estar delineada, “não há nada definitivo e as regras amanhã já podem ser outras”, como sentiu a entidade de Angra do Heroísmo, tendo a ilha Graciosa aprazado o arranque global para 26 e 27 de setembro, mas a Terceira e São Jorge tiveram de adiar para 04 de outubro o início faseado dos diversos níveis de formação.

“Deve-se à impossibilidade que os clubes tiveram para treinar em recintos camarários ou do Governo regional. Atendendo a essas condicionantes, estivemos sempre disponíveis para reagendar o início das provas. A resposta tem sido muito positiva, a vontade é imensa e não temos objeções”, frisou o líder interino Maurício Toledo.