Clima

Acordo europeu para redução de emissões aquém do necessário, diz Quercus

A associação ambientalista Quercus alertou esta sexta feira que o compromisso europeu para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 “fica aquém” das metas necessárias para combater as alterações climáticas na Europa.