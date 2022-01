Acionistas da SAD reúnem em assembleia geral

Os acionistas da Santa Clara Açores - Futebol SAD vão reunir esta tarde (15h00) em assembleia geral extraordinária para eleger os restantes membros dos órgãos sociais para o mandato em curso.



No passado dia 27 de agosto o conselho de administração foi remodelado com a saída do presidente Rui Cordeiro e do vogal Gualter Câmara, que apresentaram a sua demissão. Khaled Saleh, outro dos vogais da sociedade, foi na altura destituído.



Hoje os acionistas vão eleger os membros da mesa da assembleia geral e substituir o Fiscal e Fiscal Único da SAD, para além de eleger dois novos membros para o conselho de administração, bem como eleger o representante do clube na SAD. Finalmente, será ainda eleita uma nova comissão de vencimentos.



Atualmente, a SAD encarnada é presidida por Ismail Uzun, sendo vogal e administrador executivo Emanuel Simões. Hugo Pacheco de Melo é vogal e administrador não-executivo.



De acordo com a informação disponibilizada após a assembleia geral do passado dia 27 de agosto, a Santa Clara Açores - Futebol SAD é detida pelos seguintes acionistas: Azul Internacional, Lda, do empresário de Singapura Glen Lau (47,60%); Clube Desportivo Santa Clara (40%); Heroes Vertigo, Lda, do novo presidente da SAD, Ismail Uzun (7,20%); João Pacheco de Melo (2,20%); Carlos Sebastião (2,00%); finalmente, Rui Cordeiro , ex-presidente do clube e da SAD (1,00%).



Caso a assembleia geral não se possa reunir hoje por falta de representação do capital exigido por lei, a reunião fica marcada para o próximo dia 3 de novembro, também às 15h00.