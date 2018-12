Académica impõe quarta derrota consecutiva ao Leixões

As mais lidas

A 'briosa' jogou os últimos minutos com menos um elemento, devido à expulsão de Jean Filipe, aos 87 minutos.

O golo da vitória – a segunda da Académica no seu terreno - foi apontado aos 78 minutos, por Djoussé, num golpe de cabeça a corresponder da melhor forma à cobrança de um livre indireto por Jean Filipe.

Num jogo com muitas oportunidades de golo, a Académica foi mais perigosa na primeira parte e o Leixões na segunda, em que esteve mais intenso até cerca dos 75 minutos.

A Académica impôs este domingo a quarta derrota consecutiva ao Leixões, ao vencer em casa por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da II Liga de futebol, disputado no Estádio Cidade de Coimbra.

