Abertas candidaturas ao VITIS com dotação de quatro milhões de euros

O Governo dos Açores abriu esta segunda-feira, o período de candidaturas ao regime de apoio à reestruturação e reconversão de vinhas (VITIS), com uma dotação de quatro milhões de euros, para dar "continuidade ao crescimento de um setor que tem contribuído de forma relevante para o desenvolvimento económico da ilha do Pico e para recuperação da paisagem".

“Com a abertura deste aviso surge uma nova oportunidade para os vitivinicultores dos Açores darem continuidade ao processo de reconversão das vinhas, utilizando para o efeito os apoios públicos que estão disponíveis através do VITIS”, referiu João Ponte, citado em nota de imprensa, acrescentando que as candidaturas vão decorrer até 31 de janeiro de 2020.





O secretário regional, que falava domingo nas comemorações do 12.º aniversário da adega 'A Buraca', no Pico, salientou que a dotação orçamental para este aviso do VITIS permitirá reconverter mais 150 hectares de vinha nos Açores.





Para João Ponte, o setor da vitivinicultura tem desafios importantes a vencer, desde logo, ao nível de garantir a autenticidade dos vinhos produzidos nos Açores, pois só assim será possível assegurar uma maior valorização das produções e a sustentabilidade desta atividade.