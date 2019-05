“A Vida no Campo” sobe ao palco do Teatro Micaelense

“A Vida no Campo” é a história de uma crise conjugal. O texto é da autoria de Joel Neto e Catarina Ferreira de Almeida, os dois protagonistas do livro a que vai buscar o nome. Põe em oposição a vida urbana e a vida rural, usando como epítome a vida insular - que é talvez um pouco de ambas –, mas determinado sobretudo a decifrar o que, no diálogo e nos silêncios estabelecidos entre as duas (ou as três), as separa e aproxima.





Refira-se que amanhã, pelas 10 horas, decorre um workshop intitulado “Da Terra Para O Corpo - Da Terra Para O Palco”, levado a cabo por Luísa Pinto, destinado a amadores e profissionais de teatro.







O workshop pretende explorar processos criativos através da pesquisa e experimentação típicas da contemporaneidade: cruzamentos disciplinares e de saberes, artístico, científico, antropológico, introspetivo, teórico e empírico.







Os participantes coabitarão num contexto estimulante do pensamento criativo e da capacitação do olhar, levantando em conjunto elementos simbólicos representativos de vivências coletivas, tradições próprias e costumes peculiares.