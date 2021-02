“A criação do Banco de Sangue Regional era uma ambição”

Cristina Fraga, diretora do Serviço de Hematologia do Hospital Divino Espírito Santo desde 2013, fala da evolução da atividade prestada por este serviço, dos projetos realizados e dos que ficaram por realizar, e dos desafios impostos pela pandemia, numa altura em que está prestes a assumir a presidência do Hospital Divino Espírito Santo