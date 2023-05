“A capa vai cheia do nosso amor e carinho para o Senhor”, diz Guido Pacheco

Projectada há mais de dois anos, a capa que vestirá a Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres na festa deste ano é oferecida pela irmandade do Senhor Santo Cristo de Brampton, no Canada.

“Há muito tempo que surgiu esta ideia; já deveria ter sido concretizada há dois anos mas a pandemia adiou o projecto que agora, felizmente, se concretiza” avançou ao Igreja Açores Guido Pacheco, provedor da Mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo de Brampton, criada há 18 anos.

“A capa é um bocadinho de cada um de nós e representa o esforço de cá e o agradecimento por tudo o que o Senhor Santo Cristo tem feito pela gente” afirmou ao Igreja Açores Guido Pacheco.

“A capa foi feita em Vila Franca do Campo, como a maioria das capas oferecidas ao Senhor e vai cheia do nosso amor e carinho para o Senhor” enfatiza o provedor que estará presente nas festas, tal como mais 24 Irmãos que inclusive cumprirão um dos percursos com o andor às costas.

A Irmandade conta já com elementos de várias gerações o que “garante o interesse de todos” por esta devoção, assegura ainda.

Um livro e um filme por Madre Teresa

Durante a edição destas festas, na quarta e na quinta-feira, serão lançados um livro e um filme sobre a impulsionadora deste culto, Madre teresa da Anunciada.

O livro, que é praticamente o guião do filme, é lançado no dia 10, imediatamente a seguir à Eucaristia e o filme tem apresentação no teatro Micaelense no dia seguinte, às 21h00.

Numa entrevista ao Igreja Açores, o Reitor do Santuário lembrou o projeto anunciado em 2019.

“Em 2019, no fim da procissão da mudança, afirmei que iríamos fazer todo o possível para promover o nome e o culto a Madre Teresa. E nesta altura, há 4 anos, eu disse tudo o que iria fazer: uma nova estátua, para colocar no adro da Igreja, um livro e um filme”, esclareceu.

O filme sobre a devoção de Madre Teresa e o culto que foi iniciado “tem algum rigor histórico”, garante. O filme como obra de arte põe em relevo de “forma digna e integra” a vida de Madre Teresa, mas “é naturalmente uma obra de ficção”, que tem alguns aspectos que respondem à liberdade criativa mas que não deixam de ajudar a refletir sobre esta devoção e este culto tão caro aos açorianos, “procurando elevar a figura da madre Teresa”.