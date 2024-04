65% elegem a data como a mais importante da História de Portugal

Em 2004 foi também esta a escolha de 52% dos inquiridos e de 59% da amostra no inquérito de 2014, face a outras datas propostas, como a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1985, a implantação da República (1910), a restauração da independência em 1640, a Batalha de Aljubarrota (1385) e a chegada de Vasco da Gama à Índia (1498).

No estudo “Os Portugueses e o 25 de Abril”, foram as mulheres os inquiridos com mais de 44 anos e os que vivem com maiores dificuldades que revelaram maior propensão para escolher esta data como a mais importante.

“Os inquiridos que afirmaram simpatizar com o PS tendem a selecionar o 25 de Abril de 1974 mais frequentemente do que os que disseram simpatizar com o PSD ou com o Chega”, lê-se no documento que contém os resultados do estudo, desenvolvido por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, coordenada por Pedro Magalhães, em parceria com a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril.

As mudanças na sociedade portuguesa são assinaladas pela maioria dos inquiridos, com apenas um por cento a considerar que “nada mudou”.