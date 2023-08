2Hot2Handle vence a primeira regata ORC em Ponta Delgada

O veleiro, 2Hot2Handle, de António Tânger Corrêa, venceu a primeira e única regata técnica do Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro dos Açores, disputado na classe ORC,integrada na Atlantis Cup 2023

Em segundo lugar ficou o veleiro Madeinus, seguido do Ideia Fixa.





Primeira etapa oceânica ligou Santa Maria e São Miguel

No que diz respeito à primeira etapa da Atlatins Cup, a primeira embarcação a fazer o percurso entre Vila do Porto, em Santa Maria e Ponta Delgada, em São Miguel, foi o Aphrodite (OPEN) de Rui Mendoça

No final da primeira etapa oceânica, disputada nas classes OPEN e ANC, o Aphrodite lidera a classe OPEN, seguido pelos veleiros Allegro Vivace e Air Mail.

2Hot2Handle, foi o segundo a cortar a linha em Ponta Delgada, liderando a classificação ANC, seguido pelos veleiros Babsea e Carapau.

De acordo com nota de imprensa, a frota da Atlantis Cup 2023 rumou esta tarde para a ilha Terceira, para aquela que é a segunda regata oceânica, a contar para as três classes (ORC, ANC e OPEN).