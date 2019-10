A 1ª edição do torneio Lagoa Futsal Cup, destinado ao escalão de benjamins, decorre de 4 a 6 de outubro, no pavilhão da Escola Básica de Água de Pau.

As equipas participantes são: Clube Desportivo Santa Clara (Cabouco FC), Norte Crescente, Maia Clube dos Açores, Grupo Desportivo Casa do Povo do Livramento e Clube Desportivo Juventude da Candelária e o Sporting Clube de Portugal.





Organizado pela Associação Desportiva Cultural do Cabouco, a prova conta com cerca de 130 atletas, decorrendo durante três dias, sendo que o primeiro dia, sexta-feira, será de receção aos atletas convidados, adianta nota de imprensa.





O sábado, dia 3 de outubro, será dedicado à competição com os jogos a terem início pelas 9h30, com uma duração de 30 minutos, cabendo a cada equipa a realização de 5 jogos. Os jogos decorrerão de forma continuada até às 20h30, terminando com a entrega de prémios a todos os participantes.





O torneio conta com o apoio Câmara Municipal de Lagoa, Juntas de Freguesia de Água de Pau e de Santa Cruz, Associação de Futebol de Ponta Delgada e Serviço de Desporto de São Miguel.





Refira-se que no caso de as condições climatéricas o permitam, a organização passará o evento para o Polidesportivo daquela freguesia, na expectativa de maior envolvimento com a comunidade pauense.