19.314 novos casos e 36 mortes na última semana em Portugal

Segundo o relatório semanal, o total de casos da última semana representa uma variação de mais 4.175 casos, estando a incidência em 188 casos por 100 mil habitantes, um aumento de 28% face à semana anterior.

Os 36 óbitos representam um decréscimo de 10 casos face à semana anterior e a mortalidade por milhão de habitantes foi de três, um decréscimo de 22%.

Os internamentos hospitalares no continente registaram uma queda, com um total de 499 internamentos na última semana, menos 60 do que na semana anterior, e 39 internamentos em unidades de cuidados intensivos, um valor igual à semana anterior.

Segundo o relatório epidemiológico semanal da DGS, publicado todas as sextas-feiras, por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 6.478 casos entre 16 e 22 de agosto, mais 1.271 casos do que no período anterior, e oito mortes, menos oito.

A região Norte contabilizou 5.344 casos (mais 1.397) e 14 mortes (mais cinco) e o Centro totalizou 4.375 infeções (mais 1.504) e cinco mortes (menos nove).

No Algarve foram registados 935 casos positivos (menos 23) e três óbitos (igual número ao da semana passada) e no Alentejo verificaram-se 700 infeções pelo SARS-CoV-2 (mais 25) e quatro mortes (mais três).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 871 novas infeções entre 16 e 22 de agosto (mais 83), e uma morte (mais uma do que na semana anterior, enquanto a Madeira registou 611 casos (menos 82) e um óbito (menos dois), de acordo com os dados da DGS.

Segundo o relatório, a faixa etária entre os 60 e os 69 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (3.045), seguindo-se a das pessoas entre os 50 e os 59 anos (2.994), enquanto as crianças até aos 9 anos foram o grupo com menos infeções (803) na semana em análise.

Dos internamentos totais, 185 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (122) e a dos 60 aos 69 anos (73).

A DGS contabilizou ainda oito internamentos no grupo etário das crianças até aos 9 anos, três nos 10 aos 19 anos, 13 nos 20 aos 29 anos, nove nos 30 aos 39 anos, 21 nos 40 aos 49 anos e 45 nos 50 aos 59 anos.

O boletim refere também que na semana em análise morreram 24 idosos com mais de 80 anos, 11 pessoas entre os 70 e os 79 anos, e uma criança entre os zero e os nove anos.

Relativamente à vacinação contra a covid-19, o relatório contabiliza 93% da população com a vacinação completa, 66% dos elegíveis com a primeira dose de reforço e 63% dos idosos com 80 ou mais anos com a segunda dose para reforçar a imunização contra o SARS-CoV-2.

A covid-19 é uma doença respiratória pandémica causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.