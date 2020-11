100 mil testes rápidos entregues às unidades de saúde de São Miguel e Terceira

Segundo o portal Base de contratos públicos online, a adjudicação por ajuste direto ocorreu a 19 de outubro, por 450 mil euros à Abbott Rapid Diagnostics Lda. que teve 20 dias para proceder à entrega dos testes rápidos.

A aquisição tinha sido anunciada no fim de setembro pelo Presidente do Governo Regional que explicou, na altura, que a decisão se devia ao facto de estes testes terem a vantagem de permitir, “em menos de meia hora e de forma descentralizada, a triagem de casos suspeitos de infeção, a confirmação de casos de infeção ativa e o rastreio dos contactos”, permitindo dar resposta a situações, em que seja necessária a realização de um grande número de testes, e aferir com rapidez eventuais contágios, como por exemplo em escolas e lares de idosos.



Testes para três meses

De acordo com fonte da Secretaria Regional da Saúde, os Açores têm capacidade de testagem garantida para três meses. Os dois laboratórios de referência da Região têm capacidade para realizar, ao todo, 2000 testes por dia, sendo que “os stocks de reagentes são monitorizados e geridos de modo a garantir manutenção da capacidade num horizonte de três meses”, adiantou a mesma fonte.

Contudo, com o objetivo de “libertar recursos dos laboratórios da Região e das Unidades de Saúde de Ilha para a investigação epidemiológica, bem como para a atividade assistencial”, a Secretaria Regional da Saúde salienta que estão em fase de conclusão os procedimentos administrativos para a aquisição de serviços de realização de 45 mil testes RT-PCR - uma aquisição que, sublinha aquele departamento do governo regional, “significará um importante reforço da capacidade de testagem da Região”.

Entretanto, refere a Secretaria Regional da Saúde, estão a avançar os três laboratórios da Universidade dos Açores, nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, que também irão realizar testes ao vírus SARS-CoV-2 , aumentando a capacidade de testagem na Região.