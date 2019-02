1 milhão para orçamento participativo dos Açores

As mais lidas

Antigos alunos evocam memórias do Liceu de Ponta Delgada.

BE pede auditoria às Parcerias Público-Privadas.

"Mina marítima que deu à costa não tinha explosivos", é o destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.

Governo espera chegar a mais pessoas na segunda edição do Orçamento Participativo dos Açores, que vai ter mais verba, mais temas e encontros, pela primeira vez, nos 19 concelhos da Região.

