Zelensky garante que continua firme em vídeo gravado em Kiev

“Estamos aqui. Estamos em Kiev. Estamos a defender a Ucrânia”, refere Volodymyr Zelensky, no vídeo de 32 segundos, gravado por si na rua Bankova, em frente ao Gabinete do Presidente da Ucrânia.

O chefe de Estado está acompanhado do primeiro-ministro, Denys Shmyhal, do assessor da Presidência, Mijaíl Podoliak, do chefe do gabinete do Presidente, Andriy Yermak, e do líder da fação parlamentar “O Servo do Povo”, David Arahamiya.

Na noite de quinta-feira, madrugada de sexta-feira em Kiev, Volodymyr Zelensky negou ter abandonado a capital ou o país.

“Estou na capital, a minha família também está na Ucrânia”, sublinhou, face aos rumores que têm surgido nas redes sociais de que o Presidente ucraniano teria deixado o país ou mesmo fugido após a ofensiva russa lançada na quinta-feira.

Volodymyr Zelensky também disse hoje que discutiu com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, sanções contra Moscovo e “ajuda concreta” às forças de Kiev.

“Reforço das sanções, assistência concreta à defesa e uma coligação antiguerra acabaram de ser discutidos com Joe Biden”, escreveu no Twitter o Presidente ucraniano, dizendo estar grato pelo apoio dos Estados Unidos.