XIV Degraus d'Angra decorre quarta-feira

A prova vai desafiar os participantes a cumprir, em contra-relógio, a subida da Passagem Silva Sarmento, que liga o Jardim Duque da Terceira ao obelisco da Memória, em Angra do Heroísmo.





Esta prova volta a integrar o programa desportivo das festas Sanjoaninas, sendo organizada pela Associação Cultural Marcha dos Veteranos, com o apoio da Associações de Atletismo e de Todo o Terreno da Ilha Terceira. As inscrições podem ser feitas no local de partida (jardim de cima, junto à Casa de Chá), até 20 minutos antes da hora marcada para o seu início, explica nota de imprensa.





Os 175 degraus, entremeados por calçada típica, formam um exigente percurso, sendo que o seu recorde já tem 11 anos, continuando a pertencer a Jorge Nunes, que em 2008 estabeleceu a marca de 1m05,14. Marco Mendes (1m05,82) e Miguel Alves (1m05,92), vencedores em 2018 e 2917, foram quem mais se aproximou. Na edição de 2013, Vitória Rodrigues passou a ser a recordista feminina, com 1m39,06, registo que ainda é o melhor.





Segundo Miguel Sousa Azevedo, o responsável pelo evento, "os Degraus d'Angra começaram em 2006, sendo sempre acolhidos pelas diferentes equipas das Sanjoaninas. Esperamos voltar a ter uma boa adesão de participantes, numa prova que, em treze edições, já juntou muitos atletas e tem várias histórias para contar", disse citado na mesma nota.