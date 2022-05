Wet Bed Gang na Festa do Chicharro 2022

“Wet Bed Gang é um dos grupos portugueses de rap mais emblemáticos da atualidade. É, presentemente, constituído por quatro elementos, nomeadamente Gson, Zara G, Kro e Zizzy”, indica nota da autarquia da Povoação.

Recebeu reconhecimento nacional depois do lançamento da música “Não Tens Visto” em 2006. Após esta conquista, o grupo ganhou grande projeção e diversas das suas músicas venceram dezenas de visualizações no YouTube e no Spotify.Em agosto de 2019, os Wet Bed Gang atuaram nos festivais de música MEO Sudoeste e também no Coachella, em Los Angeles, EUA.



Em 2021, o grupo lançou o álbum "Ngana Zambi" e são responsáveis por vários hits e têm as suas marcas nas EP “Filhos do Rossi”, “Aleluia”, “Mesa 8” e “Devia Ir”.