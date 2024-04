Visita guiada e comentada sobre património industrial

A iniciativa, com início pelas 09h30 junto da fábrica de cerâmica Vieira, será orientada por Francisco Queiroz (especialista na indústria cerâmica do século XIX e na azulejaria de fachada), Marcelo Borges (tem desenvolvido a título particular um trabalho foto documental e de investigação sobre a indústria do álcool na Região Autónoma dos Açores) e Nicolau Sousa Lima.

Segundo o município da Lagoa, a iniciativa está integrada na comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e tem como objetivo “destacar a importância do património industrial na história e identidade da Lagoa, bem como apelar à sua preservação e valorização”.