Violas dos Açores em concerto em formato 'online' na quarta-feira

O encontro promovido desde 2011 pela Associação de Juventude Viola da Terra tem proporcionado "a troca de conhecimentos e de experiências entre tocadores de viola de várias ilhas dos Açores e tem permitido criar uma rede de contactos cada vez maior entre os executantes”, sublinha o músico e professor de viola da terra Rafael Carvalho numa nota enviada às redações.

Alexandre Fontes (de Santa Maria), Bruno Bettencourt (da Terceira), Fábio Silveira (do Pico), Rafael Carvalho (de São Miguel), Renato Bettencourt (de São Jorge) e Tiago Pavão (da Graciosa) irão apresentar no Encontro de Violas Açorianas modas tradicionais das suas ilhas, a solo, exemplificando a técnica de execução específica de cada uma.

Neste formato ‘online’, os tocadores também darão "alguns testemunhos da sua experiência pessoal e do contexto onde a viola se toca em cada uma das ilhas".

"Ao mesmo tempo, os músicos prepararam algumas peças em conjunto, mesmo à distância, no sentido de demonstrar que as nossas violas podem e devem ser tocadas em conjunto, sendo essa a premissa base deste evento", destaca a nota.

O concerto decorre na quarta-feira, pelas 20:30 locais (21:30 no continente), na página facebook.com/aj.violadaterra e ficará depois disponível também no canal de Youtube da Associação de Juventude Viola da Terra.

A viola da terra, que produz um "som característico proveniente do encordoamento de 12 cordas", também é conhecida como viola de arame ou viola de dois corações, sendo semelhante ao violão, mas de dimensões mais pequenas.

Tem sido, desde o povoamento do arquipélago, um grande instrumento de união social, assumindo um lugar de destaque nos festejos, bailes, cantorias e serões, ainda que tenha um papel diferente de acordo com as características próprias de cada comunidade.