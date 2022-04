Ventura diz que Governo percebeu o “erro” e está a adiar extinção

“Acho que o próprio PS se deixou levar no entusiasmo de extinguir o SEF quando estava dependente do Bloco de Esquerda e do PCP e, agora, percebeu o erro que isso significa e está a tentar adiá-lo o mais possível”, disse André Ventura, aos jornalistas, durante uma visita à feira agropecuária Ovibeja, em Beja.

André Ventura frisou que o facto de o PS estar “a promover” o adiamento, leva-o a ter a convicção de que “não quer verdadeiramente a extinção do SEF e, se for assim, é muito bom, é positivo”.

“Pelos contactos que fui fazendo, mas também pela perceção que tenho do novo Governo, agora menos dependente do Bloco de Esquerda e do PCP, sinto que há a construção de uma narrativa que reconhece que talvez não seja favorável a extinção do SEF”, vincou.

Por isso, indicou, o Chega já apresentou um projeto de lei com o objetivo de reverter a extinção do SEF e que deverá ser discutido no parlamento no mesmo dia em que for discutida a proposta do Governo de adiamento.

“Vamos dar ao PS esta mão de lhe dar a proposta, é só votarem a favor e será revertida a extinção do SEF”, disse, referindo esperar que os socialistas aprovem o projeto de lei do Chega.

O que “interessa” ao Chega é que “o SEF não acabe” e, “sobretudo”, que as fronteiras de Portugal “se mantenham seguras e com uma entidade própria para esse efeito”, vincou.

“Acho que isso é o que nos deve mover a todos nesta nova fase, espero que haja abertura do PS para isso. Tanto quanto sei, espero não me estar a enganar, pelo menos da parte do PSD sei que há abertura para isso”, disse.

André Ventura sublinhou que “já é um passo positivo a segunda e a terceira maiores forças do parlamento estarem de acordo em relação a esta matéria”.

“Vamos ver ser a primeira força também estará, o que neste caso é o mais importante, porque tem maioria absoluta no parlamento”, frisou.

O líder do Chega defendeu que Portugal precisa “muito do SEF no controlo de fronteiras da União Europeia e no trabalho que tem feito contra o tráfico de seres humanos”.

“Sobretudo agora que vamos ter muito tráfico de seres humanos”, devido à guerra na Ucrânia, disse, sublinhado: “Espero que seja uma boa oportunidade para o Governo deixar cair de vez a extinção o SEF”.

André Ventura defendeu que é preciso “ter a humildade de perceber que as circunstâncias mudaram”.

“O contexto hoje é completamente diferente com a guerra na Ucrânia, com a rota de imigrantes, com o tráfico de seres humanos provenientes da guerra e acho que é um bom motivo para reverter a extinção do SEF e espero que o PS também esteja de acordo com isso”, rematou.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou hoje que o Governo decidiu adiar a extinção do SEF, prevista para maio, devido à necessidade de amadurecer as alterações previstas, nomeadamente ao nível da formação de quem ficará no controlo aeroportuário.