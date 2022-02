Vento forte continua a perturbar operações no Aeroporto da Madeira

De acordo com a mesma fonte, um voo da TAP com origem em Lisboa teve de divergir para o Porto Santo, onde esteve pouco menos de uma hora antes de regressar à ilha da Madeira, tendo acabado por conseguir aterrar.

Um avião da Jet2 proveniente de Newcastle (Inglaterra), que na terça-feira divergiu para Tenerife, tentou hoje novamente aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, sem sucesso, acabando por regressar à ilha espanhola.

O voo da Azores Airlines com origem em Ponta Delgada, com chegada prevista para as 11h15, também teve de regressar à origem.

Os dois voos de Londres (Inglaterra), da easyJet e da British Airways, divergiram para Lisboa e para Faro, respetivamente.

Os seis primeiros voos programados para hoje, entre as 06h35 e as 09h15, conseguiram todos aterrar.

As situações meteorológicas adversas na Madeira, nomeadamente o vento forte, têm afetado nos últimos dias o movimento no aeroporto, com voos cancelados e aviões a terem de divergir.

A situação também afeta as escalas de navios de cruzeiro no porto do Funchal, que soma já quatro cancelamentos esta semana.