Vasco Cordeiro formaliza candidatura à liderança do PS/Açores

A candidatura, que será publicamente apresentada durante a próxima semana, reúne assinaturas de militantes socialistas de todas as ilhas que apoiam a recandidatura do líder do PS/Açores a um novo mandato, refere nota de imprensa.

"Contando com mais do dobro das 300 subscrições mínimas previstas estatutariamente, esta foi a única candidatura apresentada para as eleições diretas a presidente do PS/Açores, que irão acontecer a 22 e 23 de abril, data em que serão também eleitos os delegados ao XVIII Congresso Regional do Partido", lê-se na nota.

Refira-se que a reunião magna dos socialistas açorianos realiza-se, na cidade da Horta, ilha do Faial, entre os dias 27 e 29 de maio 2022.