Vasco Cordeiro anuncia medida 'Export Açores' para reforçar exportações das empresas regionais

O presidente do Governo anunciou, esta segunda-feira, a criação da medida de apoio 'Export Açores', no âmbito do objetivo estratégico de reforçar, cada vez mais, as exportações da Região.

“O Governo lançará, em breve, a medida 'Export Açores', que visa, sobretudo, entrar com os produtos açorianos naquela que é uma das grandes plataformas de comércio nos tempos de hoje, o comércio eletrónico”, afirmou Vasco Cordeiro, após ter contactado com as cerca de 30 empresas da Região que estão presentes no Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas – SISAB 2019, que está a decorrer em Lisboa.





Citado em nota de imprensa, Vasco Cordeiro, referiu que esta nova medida constitui um apoio aos empresários açorianos, respondendo às necessidades atuais do mercado global, incentivando projetos de comercialização e marketing dos seus produtos e serviços, desenvolvimento e implementação de planos de exportação e de internacionalização, incluindo ainda apoios de consultadoria.





“No fundo, trata-se de servir um objetivo muito simples: exportar mais, porque isso significa mais empregos nos Açores”, sublinhou o presidente do Governo, para quem a presença destas empresas no SISAB é um sinal muito positivo de confiança e de perspetivas futuras em relação à capacidade exportadora da Região, refletindo, também por esta via, o ambiente económico que se vive nos Açores.

Por outro lado, Vasco Cordeiro destacou o que significa a Marca Açores para cada um dos empresários que a ela aderiram, em termos do fortalecimento da sua capacidade e do aumento da sua notoriedade, ao garantir que este é um dinamismo que será mantido, em benefício dos empresários e da economia dos Açores.





Os Açores participam com um stand próprio no SISAB, onde estão presentes empresas que representam vários setores de atividade com vocação exportadora, como os lacticínios, transformação de carne, licores, vinhos, peixe, conservas, doçaria tradicional, mel e outros produtos agroalimentares.