A quinta etapa da prova de ciclismo de estrada promovida pelo Bike Mais, em parceria com a Associação de Ciclismo dos Açores (ACA), dará por concluída a versão 2025 da competição com um percurso que, na sua essência, irá replicar o trajeto percorrido no campeonato regional de estrada, em 2024.

A partida, que tem arranque previsto para as 10h30, será feita na Avenida da Ciência, sendo o circuito composto por várias voltas a um trajeto de 16, 1 quilómetros (km) - os Sub-23, Elites, Masters e Sub-19 masculinos fazem quatro voltas, enquanto que os escalões de Sub-23, Elites e Masters femininos fazem três voltas, mais uma do que os atletas de paraciclismo, que completarão duas voltas ao percurso que terminará também na Avenida da Ciência, por volta das 12h30.

Vencedor das quatro provas anteriores, Luís Cabral (individual) parte como principal favorito à conquista do troféu, com 460 pontos, sendo seguido por MiguelCarvalho, do Bike Mais (382 pontos), e RomeuSousa, do Núcleo do Sportinguista da Ilha de São Miguel (375).

Já no escalão feminino, a luta entre Andrea Costa e Séfora Ferreira, primeira e segunda classificadas, respetivamente, separadas por apenas 20 pontos promete animar a última etapa da Taça Skoda JHOrnelas.