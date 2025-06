Trump não prevê prolongar trégua tarifária depois de 09 de julho

"Acho que não preciso de o fazer [prolongar a trégua]. Poderia, (…) mas o que quero fazer e o que vou fazer antes do dia 09 é enviar uma carta a todos estes países", disse em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News.



O líder republicano observou que não é viável falar com todos os países.



"São 200. Não se pode falar com toda a gente. Não importa quantas pessoas se tenha, não se pode. Enviaremos uma carta e diremos: 'É isto que terão de fazer para comprar nos Estados Unidos', como nos grandes armazéns", disse Trump, sublinhando que Washington determinará a tarifa e que, se não for aceite, deseja "boa sorte", pois isso será o fim do acordo.



Desde que regressou ao poder, em 20 de janeiro, o Presidente norte-americano tem pressionado no sentido da implementação de tarifas globais, apenas para as suspender parcialmente, dando tempo aos outros países para negociarem novos pactos comerciais com os Estados Unidos.



Durante esse período, já assinou acordos com a China e o Reino Unido e, esta semana, fechou as negociações com o Canadá, com efeitos imediatos, sobre as tarifas planeadas por aquele país sobre os serviços digitais das empresas tecnológicas norte-americanas.