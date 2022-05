União Sportiva vence Benfica no primeiro jogo do título de basquetebol feminino

Com casa cheia no Pavilhão Sidónio Serpa, o Benfica começou melhor o encontro, aproveitando o nervosismo do adversário para garantir uma vantagem inicial, que chegou a ser de 0-5.

Com o decorrer do tempo, a União Sportiva melhorou os processos e, com Raquel Laneiro em destaque, conseguiu equilibrar a partida, não conseguindo, contudo, evitar a vantagem ‘encarnada’ no final do primeiro período pela margem mínima (16-17).

No segundo período, a formação da Luz mostrou toda a sua superioridade, banalizando a União Sportiva. Com Raphaella Silva e Ana Rodrigues a embalar a equipa, as ‘encarnadas’ foram para o intervalo a vencer por 25-42.

Após o intervalo, as açorianas, solidárias a defender e eficazes a atacar, dominaram o jogo e chegaram a efetuar a reviravolta no marcador. Contudo, no último lance, o Benfica assegurou que iria tudo empatado para o derradeiro período (50-50).

No último período, marcado pelo equilíbrio, a União Sportiva superiorizou-se ao adversário, acabando por vencer por 64-60.