Um morto e dois feridos graves em explosão no Campo Militar de Santa Margarida

Segundo o Comando Sub-regional do Médio Tejo de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi recebido às 16:49 e para o local (no distrito de Santarém) foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.

De acordo com a mesma fonte, as duas vítimas graves foram transportadas de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e os três feridos ligeiros de ambulância para o Hospital de Abrantes, no distrito de Santarém.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Comando Sub-regional do Médio Tejo de Emergência e Proteção Civil, David Lobato indicou que os feridos sofreram, por exemplo, lesões oculares e lesões internas.